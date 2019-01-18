Kırıkkale'de Hırsızlık Operasyonu
1 saat önce
Kırıkkale'de hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Kırıkkale'de hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde kentte 8 evden hırsızlık olayı ve 2 otomobilin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarından tespit edilen şüpheliler, A.V, E.E, S.Y. ve C.Ş, kent merkezinde çaldıkları eşyalar ve araçlarla yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, emniyet çıkışında gazetecilere tepki gösterdi, bir gazeteciye saldırdı.
Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Öte yandan çalıntı iki aracın sahiplerine teslim edildiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:38 Kaynak: AA
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