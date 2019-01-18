Kırıkkale'de Hırsızlık Operasyonu

Kırıkkale'de hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'de hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde kentte 8 evden hırsızlık olayı ve 2 otomobilin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.



Güvenlik kameralarından tespit edilen şüpheliler, A.V, E.E, S.Y. ve C.Ş, kent merkezinde çaldıkları eşyalar ve araçlarla yakalandı.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, emniyet çıkışında gazetecilere tepki gösterdi, bir gazeteciye saldırdı.



Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Öte yandan çalıntı iki aracın sahiplerine teslim edildiği belirtildi.

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