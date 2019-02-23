Kırıkkale'de Hırsızlık Operasyonu
1 saat önce
Kırıkkale'de hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Kırıkkale
'de hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, son günlerde kentte evlerden hırsızlık olayı ve 3 motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Yapılan fiziki ve teknik takiplerle tespit edilen şüpheliler E.Ö, H.M. ve A.M, kent merkezinde çaldıkları eşyalar ve motosikletlerle yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Öte yandan çalıntı çok sayıda elektronik eşya ve 3 motosikletin sahiplerine teslim edildiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:30 Kaynak: AA
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