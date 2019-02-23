Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Hırsızlık Operasyonu

Kırıkkale'de Hırsızlık Operasyonu

1 saat önce

Kırıkkale'de hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'de Hırsızlık Operasyonu, System.String[]
Kırıkkale'de hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde kentte evlerden hırsızlık olayı ve 3 motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan fiziki ve teknik takiplerle tespit edilen şüpheliler E.Ö, H.M. ve A.M, kent merkezinde çaldıkları eşyalar ve motosikletlerle yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan çalıntı çok sayıda elektronik eşya ve 3 motosikletin sahiplerine teslim edildiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:30 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Güncel
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