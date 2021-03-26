Kırıkkale'de hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kırıkkale'de hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
26.03.2021 18:41
Kırıkkale'de yakalanan ve hakkında hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.
Kırıkkale'de yakalanan ve hakkında hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, il genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Adrese düzenlenen operasyonda, hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Y. yakalandı.
M.Y, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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