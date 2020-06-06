Kırıkkale'de hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Kırıkkale'de, evlerden televizyon ve ziynet eşyası çaldıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Karşıyaka, Yuva ve Gündoğdu mahallelerinde farklı tarihlerde 5 evden LCD televizyon ve ziynet eşyası hırsızlığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından hırsızlık zanlıları S.P, P.M. ve D.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Zanlıların çaldığı eşyaların sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.