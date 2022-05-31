Kırıkkale'de hırsızlık şüphelisi bir kişi yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de hırsızlık şüphelisi bir kişi yakalandı

31.05.2022 13:14
Kırıkkale'de hırsızlık şüphelisi bir kişi yakalandı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bakır kablo çaldığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bakır kablo çaldığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Hüseyin Onbaşı Mahallesi'ndeki Millet Bahçesi yakınlarında, sırtında çuvalla yürüyen bir kişinin durumundan şüphelendi.

Ekipleri fark ederek kaçmaya başlayan şüpheli, kısa sürede yakalandı.

Çuval içerisinde kesilmiş bakır kablolar bulunması üzerine F.G. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıkça serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Kırıkkale, Hisarcık, Bahşılı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de hırsızlık şüphelisi bir kişi yakalandı - Son Dakika


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