Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bakır kablo çaldığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Hüseyin Onbaşı Mahallesi'ndeki Millet Bahçesi yakınlarında, sırtında çuvalla yürüyen bir kişinin durumundan şüphelendi.
Ekipleri fark ederek kaçmaya başlayan şüpheli, kısa sürede yakalandı.
Çuval içerisinde kesilmiş bakır kablolar bulunması üzerine F.G. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıkça serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de hırsızlık şüphelisi bir kişi yakalandı - Son Dakika