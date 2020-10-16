Kırıkkale'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Kırıkkale'de hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde bir araçtan müzik sistemi ve özel eşyalar ile bir marketten para ve sigara çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve 3 şüpheliyi tespit eden ekipler, şüphelilerin çaldıkları bir araçla Ankara'nın Elmadağ ilçesine gittiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenlediği operasyonda şüphelilerden B.O'yu yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin andından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Firari iki şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Bu arada ekipler, çalınan aracı sahibine teslim etti.