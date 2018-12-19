Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

Kırıkkale'de Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

1 saat önce

Kırıkkale'de hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'de Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı, System.String[]
Kırıkkale'de hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde birçok kişiden cep telefonu hırsızlığı yaptığı iddia edilen F.C, çaldığı malzemeyi satarken İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekiplerince suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:50 Kaynak: AA

Kırıkkale, Güncel
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