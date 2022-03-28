Kırıkkale'de hırsızlık zanlısının ev sahibini darbettiği iddia edildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de hırsızlık zanlısının ev sahibini darbettiği iddia edildi

28.03.2022 23:19
Kırıkkale'de hırsızlık zanlısının ev sahibini darbettiği iddia edildi

Kırıkkale'de hırsızlık amacıyla evine giren şüpheli tarafından darbedildiği öne sürülen kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de hırsızlık amacıyla evine giren şüpheli tarafından darbedildiği öne sürülen kişi, hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, işten çıktıktan sonra Etiler Mahallesi 1138. Sokak'taki evine gelen Muhammet K. (33), üzerini değiştirdiği sırada içeride bulunan şüpheli tarafından başına sert bir cisimle vurularak darbedildi. Şüpheli, evde bulunan altın yüzük ve kolyeyi çalarak buradan uzaklaştı.

Kısa süre baygınlık geçiren Muhammet K, telefonla komşularından yardım istedi.

Komşularının ihbarı üzerine, eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Muhammet K, olay yerindeki tedavisinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Evde incelemelerde bulunan polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, Muhammet K'nin evine ve otomobiline yönelik daha önce de hırsızlık girişimlerinin olduğu öğrenildi.

Kırıkkale'de hırsızlık zanlısının ev sahibini darbettiği iddia edildi
Kırıkkale'de hırsızlık zanlısının ev sahibini darbettiği iddia edildi
Kırıkkale'de hırsızlık zanlısının ev sahibini darbettiği iddia edildi

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Kırıkkale, Etiler, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de hırsızlık zanlısının ev sahibini darbettiği iddia edildi - Son Dakika


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