Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Hüseyin Kahya Hiçyılmaz anıldı
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Kırıkkale'de Hüseyin Kahya Hiçyılmaz anıldı

24 dakika önce

Kırıkkale'de Hüseyin Kahya Hiçyılmaz, ölümünün 83. yıl dönümünde düzenlenen etkinlikle anıldı.

Kırıkkale'de Hüseyin Kahya Hiçyılmaz anıldı, System.String[]

Kırıkkale'de Hüseyin Kahya Hiçyılmaz, ölümünün 83. yıl dönümünde düzenlenen etkinlikle anıldı.


Hüseyin Kahya Parkı'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kırıkkale Vali Yardımcısı Osman Akbaş, burada yaptığı konuşmada, Hüseyin Kahya Hiçyılmaz'ın Kırıkkale'nin kuruluşuna önder olan bir kişi olduğunu söyledi.

Hiçyılmaz'ın Kurtuluş Savaşı'ndan yeni çıkmış yorgun bir milletin yeniden kalkınması ve silah sanayinde kendi üretimini yapmasına vesile olmuş çok önemli isimlerden bir tanesi olduğuna dikkati çeken Akbaş, "Şu anda Makine Kimya Endüstrisi Kurumu onun verdiği arazinin üzerinde kurulmuştur. Allah ondan razı olsun. Mekanı cennet olsun." diye konuştu.

Hüseyin Kahya Ortaokulu öğrencileri tarafından Hüseyin Kaya Hiçyılmaz'la ilgili skeç gösterisinin yer aldığı program, Kur'an-ı Kerim okunması, dua edilmesi ve aşure ikramıyla son buldu.

Anma programına, Kırıkkale Belediye Başka Yardımcı Halil Danacı, Hiçyılmaz'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Hüseyin Kahya, Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:20 Kaynak: AA
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