Kırıkkale'de husumetleri grupların sözlü tartışmasında silahlar konuştu: 1 yaralı - Son Dakika

Kırıkkale'de husumetleri grupların sözlü tartışmasında silahlar konuştu: 1 yaralı

Kırıkkale'de husumetli gruplar arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kırıkkale'de husumetli gruplar arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 1 kişi tabanca ile bacağından vurularak yaralandı. Olay, gece saatlerinde Kırıkkale'de Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle silahlı kavgaya dönüşen olayda B.D. isimli şahıs, tabanca ile bacağından yaralandı. Olayın şüphelileri M.B. ile İ.Ö, kaçarak kayıplara karıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan B.D. ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri, silahlı kavganın yaşandığı bölgede tahkikat yaptı. Polis, kaçan iki şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. - KIRIKKALE

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