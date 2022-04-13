Kırıkkale'de husumetlisini tabancayla yaralayan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de husumetlisini tabancayla yaralayan zanlı yakalandı

13.04.2022 10:03
Kırıkkale'de husumetlisini tabancayla yaralayan zanlı yakalandı

Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, dün kavga ettikleri ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen S.M. ile T.M. arasında Yuva Mahallesi 2484. Sokak'ta tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.M, üzerindeki tabanca ile T.M'ye ateş açarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan T.M, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Zanlı S.M, polis ekiplerince kent merkezinde yakalandı.

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Kırıkkale, Polis, kavga, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de husumetlisini tabancayla yaralayan zanlı yakalandı - Son Dakika


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