Kırıkkale'de husumetlisini tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de husumetlisini tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

13.04.2022 17:23
Kırıkkale'de husumetlisini tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, dün kavga ettikleri ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen S.M. ile T.M. arasında Yuva Mahallesi 2484. Sokak'ta tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.M, üzerindeki tabanca ile T.M'ye ateş açarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan T.M, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince kent merkezinde yakalanan zanlı S.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

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Kırıkkale, Polis, kavga, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de husumetlisini tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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