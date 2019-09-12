Kırıkkale'de huzur uygulaması

Kırıkkale'de 20.00-23.00 saatleri arasında "huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince, kent merkezinde faaliyet gösteren eğlence merkezleri denetlenerek, çalışanlar ve müşterilerin GBT sorgusu yapıldı, iş yerlerinin belgeleri kontrol edildi.

Ekipler, uygulama kapsamında kafe, park ve bahçelerde de GBT sorgusu yaptı.

Trafik ekipleri de kontrol noktalarında durdukları araçların sürücülerine alkol testi uyguladı.

Uygulamada, alkollü araç kullanan ve eksik belgesi olan sürücülere toplam 8 bin 103 lira para cezası yazılırken, sigortasız işçi çalıştıran bir iş yerine de işlem yapıldı.

Emniyet yetkilileri, benzer uygulamaların belli aralıklarla devam edeceğini belirtti.