Kırıkkale'de pompalı tüfekle vurulan kişi tedavi altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkkale'de pompalı tüfekle vurulan kişi tedavi altına alındı

25.08.2022 20:00
Kırıkkale'de pompalı tüfekle vurulan kişi tedavi altına alındı

KIRIKKALE'de İ.D., aralarında daha önceden husumet bulunan V.İ.'yi çıkan tartışmada pompalı tüfekle yaralayarak kaçtı.

KIRIKKALE'de İ.D., aralarında daha önceden husumet bulunan V.İ.'yi çıkan tartışmada pompalı tüfekle yaralayarak kaçtı.

Olay, saat 04.30 sıralarında Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen İ.D. ile V.İ. yolda karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine İ.D., yanında bulunan pompalı tüfekle V.İ.'ye ateş ederek, olay yerinden kaçtı. V.İ., sırtına ve bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralı, olay yerinin yakınında bulunan ticari taksi ile Yüksek İhtisas Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesini olmadığı öğrenilirken, ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


YORUMLAR
500
Kırıkkale'de çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı Kırıkkale'de çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı Kırıkkale'de husumetlisini tüfekle yaraladı Kırıkkale'de husumetlisini tüfekle yaraladı
Kaynak: DHA

Münir Karaloğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de pompalı tüfekle vurulan kişi tedavi altına alındı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:45 Fenerbahçe-Austria Wien maçında ilk 11'ler netleşti
18:36 İmam Hatiplilere yönelik sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen'den ilk açıklama: İncinen herkesten özür diliyorum
18:12 Beşiktaş, Dele Alli transferini resmen KAP bildirdi
18:06 "İmam hatip" sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen, adliyeye sevk edildi
17:56 Oyuncu Mine Tugay'a sosyal medyadan ahlaksız taciz! Devam ederse mahkemeye verecek
17:50 Babasının kaza geçirdiğini öğrenen İdo, soluğu hastanede aldı
17:37 İkinci Çernobil korkusu dünyayı esir aldı! Zaporijya Nükleer Santrali ulusal enerji şebekesinden tamamen ayrıldı
17:33 Pakistan'da Güney Pencap şehri Fazalpur'da sel yaşamı olumsuz etkiledi! İnsanlar evlerini terk ediyor
17:31 Gülşen'in "imam hatip" sözlerine bir tepki de Doğu Perinçek'ten: Her türlü hakareti kınıyoruz ve kabul etmiyoruz
17:23 Shakira ile 12 yıllık ilişkisini noktalayan Pique, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 20:00:40. #1.12#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de pompalı tüfekle vurulan kişi tedavi altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement