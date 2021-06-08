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Kırıkkale'de iç sulardaki canlıların yaşam alanları korunuyor - Son Dakika

Kırıkkale'de iç sulardaki canlıların yaşam alanları korunuyor

08.06.2021 20:01

Kırıkkale'de iç sulardaki canlıların yaşam alanları korunuyor Kaçak avcılara göz açtırılmıyor, hem kaynaklar korunuyor hem de çevre katliamının önüne geçiliyor Yapılan denetimlerde su ürünlerinin gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor Tarım ve Orman İl Müdürü Sırrı Yılmaz;

Kırıkkale'de iç sulardaki canlıların yaşam alanları korunuyor

Kaçak avcılara göz açtırılmıyor, hem kaynaklar korunuyor hem de çevre katliamının önüne geçiliyor

Yapılan denetimlerde su ürünlerinin gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor

Tarım ve Orman İl Müdürü Sırrı Yılmaz;

"Kaynakların korunması ve su ürünlerinin gelecek nesillere aktarılması en büyük önceliğimiz"

"Vatandaşlarımızdan da bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz"

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bulunan iç sularda su ürünleri ve yaşam alanlarının korunması ile sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla yürütülen denetimlerde kaçak avcılara göz açtırılmıyor.

Kırıkkale'de su ürünlerinin popülasyonunu artırılması, doğal yaşam alanlarının ve su ürünleri mirasının gelecek nesillere aktarılması için kaçak avcılığın önüne geçmek maksadıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün çalışmaları devam ediyor. Su Ürünleri Kontrol ve Denetim ekiplerince akarsularda her türlü germe, uzatma, sürütme, çevirme ve benzeri ağlara karşı denetimler 7 gün 24 saat sürdürülüyor.

Kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla başta Kızılırmak ve Kapulukaya Barajı olmak üzere kentteki diğer iç sularda kontroller sağlanıyor. Koruma çalışmaları kapsamında yapılan denetimlerde ele geçirilen misina ve ağlardaki canlılar da tekrar suya bırakılıyor.

800 metre 'hayalet ağ' yakalandı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ve Denetim ekiplerince yürütülen etkin çalışmalarda, Kızılırmak'ın Yahşihan ilçe sınırları içerisinde kalan kesimlerinde yapılan kontrollerde 800 metre sahipsiz misina ağ ele geçirildi. Suda bozulmayan ve uzun yıllar formunu koruyan ağı toplayan ekipler, balıkları bırakırken sahibi tespit edilemeyen misina ağa da el konuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Sırrı Yılmaz, İHA muhabirine akarsularda yaşayan canlıların neslinin devamı ve gelecek nesillere aktarılması için koruma çalışmalarının diğer kurumlarla da iş birliği içerisinde sürdürüldüğünü söyledi. Akarsularda yılın her döneminde, baraj, göl ve göletlerde ise özel durumlar haricinde 12 ay boyunca her türlü su ürünü için ticari avlanmanın yasak olduğunu vurgulayan Yılmaz, böylece kaynakların korunduğunu belirtti.

"Kaynakların korunması ve su ürünlerinin gelecek nesillere aktarılması açısından önemsiyoruz"

Çalışmalardaki başarının devamı için çabaladıklarını kaydeden Yılmaz, "İl Müdürlüğü bünyemizde oluşturduğumuz Su Ürünleri Denetim ekiplerimiz, su ürünleri avcılığı ile ilgili denetimlerini 7 gün 24 saat esasına göre devam ettirmektedir. Özellikle ilimizdeki iç sularda su ürünleri kaynaklarının korunabilmesi ve bu kaynakların gelecek nesillere aktarılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması açısından denetimler önem arz etmektedir. Denetimlerimizi yaparken; av yasak dönemleri ve su ürünleri avcılığında kullanılan malzemelerle ilgili kısımlara dikkat ediyoruz. Göl, gölet ve akarsu gibi iç sularda serpme ile germe gibi su ürünlerine yönelik malzemelerin kullanılması yılboyu yasak. Biz denetim yaparken bunları da göz önünde bulunduruyoruz. Yakın zamanda arkadaşlarımızın rutin denetimler esnasında Kızılırmak'ta 800 metre germe ağ yakaladılar. Sahipsiz olduğu tespit edilen ağa toplanıp el konuldu

"Vatandaşlarımızdan da bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz"

Vatandaşlardan da bu konuda duyarlı olmalarını isteyen Tarım ve Orman İl Müdürü Sırrı Yılmaz, "Su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir bir su ürünleri mirasının gelecek nesillere aktarılması açısından denetim çalışmalarımızı son derece önemsiyoruz. Biz özellikle vatandaşlarımızdan da bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. Vatandaşlarımızın kaçak avcılığı görmeleri halinde bize ulaşmalarını ve ihbarda bulunmalarını istiyoruz. Böyle bir ihbar durumunda ekiplerimiz en kısa zamanda bölgeye intikal ediyor ve su ürünlerimize en az zarar verecek şekilde gereken müdahaleyi yapıyor. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat görev başında" dedi.

Kırıkkale'de iç sulardaki canlıların yaşam alanları korunuyor
Kırıkkale'de iç sulardaki canlıların yaşam alanları korunuyor
Kırıkkale'de iç sulardaki canlıların yaşam alanları korunuyor
Kırıkkale'de iç sulardaki canlıların yaşam alanları korunuyor

Kırıkkale, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kırıkkale'de iç sulardaki canlıların yaşam alanları korunuyor - Son Dakika


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