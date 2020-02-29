Kırıkkale'de İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale'de İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

Kırıkkale'de İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

17 dakika önce

Kırıkkale'de, İdlib'de düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kırıkkale'de İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı, System.String[]

Kırıkkale'de, İdlib'de düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı.


Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için Kırıkkale'de gıyabi cenaze namazı kılındı. Kırıkkale merkez Nur Camisi'nde düzenlenen gıyabi cenaze namazına kentteki birçok sivil toplum kuruluşu ve vatandaşlar katıldı. Şehit olan askerler için topluca kılınan gıyabi cenaze namazının ardından basın açıklaması yapıldı.


"33 yiğit vatan evladımızın şehadet haberi bizleri derinden yaralamıştır"


Sivil toplum kuruluşları adına basın açıklaması yapan Fatih Küçüktiryaki, "Daha birkaç gün evvel hem de şu mübarek üç aylar içerisinde Regaip Kandili gecesinde 33 yiğit vatan evladımızın şehadet haberi bizleri derinden yaralamıştır. Yine bizler biliyoruz ki ateş elbette düştüğü yeri yakacaktır. Rabbimizden niyazımız odur ki; Allah şehitlerimizin anne babalarının, eşlerinin, çocuklarının, kalbine sekinesini indirsin. Onların tepesinden sabırlar yağdırsın. Zaman her zamankinden daha ziyade bir olma, diri olma vaktidir. Bu şehadet hadisesi üzerinden siyasi mülahazalar yapmak asla milletimizin hayrına olmayacak belki düşmanlarımızı daha da sevindirecektir. Bu sebeple bizler ümmet ve millet olarak dualarımızla devletimizin ve kahraman ordumuzun her zaman arkasındayız. Onlara kast eden zalim ve hain Rusya, rejim güçlerinin ve bunları destekleyen her kim varsa onların biran önce helak olmasını Rabbimizden diliyoruz" dedi.


Program şehitler için yapılan dua ile sona erdi. - KIRIKKALE

Kırıkkale, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:00 Kaynak: İHA
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