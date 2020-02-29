Kırıkkale'de idlib şehitleri için konvoy - Son Dakika
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Kırıkkale'de idlib şehitleri için konvoy

6 saat önce

Kırıkkale'de İdlib şehitleri için konvoyKIRIKKALE'de, Suriye'nin İdlib kentinde rejim kuvvetlerinin saldırısında şehit olan 34 askeri anmak için bir araya vatandaşlar, araçlarla uzun konvoylar oluşturdu.

Kırıkkale'de İdlib şehitleri için konvoy

KIRIKKALE'de, Suriye'nin İdlib kentinde rejim kuvvetlerinin saldırısında şehit olan 34 askeri anmak için bir araya vatandaşlar, araçlarla uzun konvoylar oluşturdu. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, şehitlere dua edip, İstiklal Marşı okudu.

İdlib'de rejim kuvvetlerinin düzenlediği hava saldırısında şehit olan 34 askeri anmak ve Mehmetçik'e destek olmak için kentin birçok ilçesinden gelen vatandaşlar, sosyal medya üzerinden iletişim kurarak Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Yaklaşık 100 araçla konvoy oluşturan vatandaşlar, Türk bayraklarıyla donattıkları otomobilleriyle şehir merkezinde tur attı. Ardından tekrar Cumhuriyet Meydanı'na gelen Kırıkkaleliler, dev Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı'nı okudu ve dualar etti. 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atan vatandaşlar, daha sonra alandan ayrıldı.

Kırıkkale'de idlib şehitleri için konvoy

Kırıkkale, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:53 Kaynak: DHA
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