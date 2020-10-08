Kırıkkale'de ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtıldı - Son Dakika

Kırıkkale'de "Eğitime Engel Yok Projesi" kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtımı devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, salgın sürecinde öğrencilerin seyreltilmiş yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimle derslerine devam ettiği belirtildi.

Pazartesi gününden itibaren 1, 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflar ile meslek liselerinin atölye ve laboratuvar derslerinin yüz yüze eğitime geçeceği anımsatılan açıklamada, "Valiliğimiz koordinesinde yürütülen 'Eğitime Engel Yok Projesi' kapsamında eğitime erişim problemi yaşadığını ifade eden 463 öğrenciden 437'sinin altyapı ve diğer problemleri çözüme kavuşturulmuştur.

Hayırseverlerin vermiş olduğu tabletler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile yürütülen çalışma neticesinde okul müdürlerimiz aracılığıyla öğrencilerimize ulaştırılmaya başlanmıştır. Değerlendirilen başvurulara yönelik dağıtım devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bugün de valilikte düzenlenen programda bir grup öğrenciye tabletlerinin verildiği belirtilerek, programa Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Kılıç ve MÜSİAD Başkanı Mustafa Kaplan'ın katıldığı kaydedildi.

Ayrıca, projeye desteklerinden dolayı Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), Kırıkkale Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına teşekkür edildi.