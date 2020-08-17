Kırıkkale'de ikametten hırsızlık yapan şahıslar yakalandı - Son Dakika

Kırıkkale'de ikametlerden nakit para, telefon ve çeyrek altın çaldıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri, kent genelinde yaşanan hırsızlık olaylarının engellenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalılıöz Mahallesi'nde iki katlı ikametten 4 bin lira nakit para, Samsung marka tuşlu telefon ve 5 adet çeyrek altın çalınması olayının şüphelisinin E.D., Güzeltepe Mahallesi'nde ikametten 4 bin 300 lira para çalınması olayının şüphelilerinin de B.Ş., N.O. ve Y.Z. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Söz konusu ikametten hırsızlık olaylarının şüphelilerinden E.D., B.Ş. ve N.O. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - KIRIKKALE