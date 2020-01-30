Kırıkkale'de iki ayrı trafik kazası: 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de iki ayrı trafik kazası: 7 yaralı - Son Dakika

Kırıkkale'de iki ayrı trafik kazası: 7 yaralı

7 saat önce

Kırıkkale'de yağan yağmurun ardından kayganlaşan yolda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de iki ayrı trafik kazası: 7 yaralı, System.String[]

Kırıkkale'de yağan yağmurun ardından kayganlaşan yolda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.


İlk kaza, Kırıkkale- Ankara kara yolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. idaresindeki 66 DE 621 plakalı otomobil ile E.M.'nin kullandığı 66 DE 621 plakalı yolcu minibüsü ile C.D. (29) idaresindeki 66 HA 222 plakalı otomobil çarpıştı. Aynı yönde seyreden iki aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Öte yandan aynı güzergahın 15. kilometresinde meydana gelen bir diğer kazada ise H.E.'nin idaresindeki 40 AE 225 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.


Her 2 kazada yaralanan 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:12 Kaynak: İHA
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