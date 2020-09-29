Kırıkkale'de iki farklı kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Kırıkkale'de düzenlenen iki farklı operasyonda, 5 bin 390 makaron, çok sayıda av tüfeği, tabanca ve fişek ele geçirildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Silah Kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda M.K. ve M.Ö. isimli şahısların iş yerlerinde yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette toplamda 5 bin 390 adet içi boş makaron ve 19 adet tekel bandrol ele geçirildi. Şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefetten adli işlem başlatıldı.

Biri çalıntı 19 av tüfeği bulundu

Yapılan diğer operasyonda M.A. isimli şahsın evinde yapılan aramalarda 1'i çalıntı 19 av tüfeği, 479 adet tabanca fişeği, 6 adet şarjör, 2 adet içi boş mühimmat tapası ele geçirildi. H.A.K. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve 50 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Söz konusu şahıslar hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna muhalefetten adli işlem başlatıldığı bildirildi. - KIRIKKALE