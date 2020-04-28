Kırıkkale'de iki köyde karantina kaldırıldı - Son Dakika

Kırıkkale'nin Delice ilçesi Büyükafşar ile Keskin ilçesine bağlı Dağsolaklısı köylerinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.



Delice Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yapılan mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 07/04/2020 tarih ve 07 sayılı kararı gereğince 08.04.2020 tarihi itibariyle ikinci değerlendirmeye kadar karantina altına alınmasına karar verilen ilçemize bağlı Büyükafşar köyünün karantina süresi 28.04.2020 tarihi saat 00: 00 itibariyle sona ermiştir" denildi.



Şehir dışından gelen bir çiftin testlerinin pozitif çıkması sonrasında 700 nüfuslu köyün giriş ve çıkışları 8 Nisan tarihi itibariyle kapatılmıştı.



Öte yandan 11 Nisan 2020 tarihi saat 00.00 itibarıyla ikinci değerlendirmeye kadar karantina altına alınan Keskin'in Dağsolaklısı köyünde de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan karar kaldırıldı. - KIRIKKALE