Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

KIRIKKALE'de, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Çorum karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Bekir Yaktu yönetimindeki 71 AK 648 plakalı otomobil, Resul Akbalık'ın kullandığı 06 BFC 678 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Urufe Yaktu hayatını kaybederken, sürücüler Bekir Yaktu, Resul Akbalık ile birlikte Hatice Akbalık yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Urufe Yaktu'nun cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.