Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

20.04.2022 20:14
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, D200 karayolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Ç. idaresindeki 34 JD 2334 plakalı otomobil, Süleyman Ö. yönetimindeki 71 EL 411 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada Otomobil sürücülerinden Süleyman Ö. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Süleyman Ö., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Kırıkkale, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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