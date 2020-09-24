Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan sürücü Bodur ile aynı araçtaki Gürcü Düzen'i hastaneye kaldırdı.

Kırıkkale 'de iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?