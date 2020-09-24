Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Süleyman Soyutemiz idaresindeki 06 HE 408 plakalı otomobil ile Selçuk Bodur'un kullandığı 06 LPZ 01 plakalı otomobil, Plevne Caddesi'nde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan sürücü Bodur ile aynı araçtaki Gürcü Düzen'i hastaneye kaldırdı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 09:11 - Kaynak: AA
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