KIRIKKALE - İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

KIRIKKALE - İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

31.12.2020 19:11

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Şahin Deveci idaresindeki 68 DH 525 plakalı otomobil ile Yusuf Tecer'in kullandığı 58 DT 067 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kayseri kara yolunun 5. kilometresinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Güllü (52) ve Fehime Deveci (35), 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

KIRIKKALE - İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
KIRIKKALE - İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
KIRIKKALE - İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
KIRIKKALE - İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kırıkkale, Otomobil, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRIKKALE - İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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