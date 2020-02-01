Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
6 saat önce
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 06:34 Kaynak: AA
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Özgür Çağlar Akça idaresindeki 06 AKC 91 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser kavşağında Ethem Zengin'in kullandığı 71 EV 905 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada sürücüler ile Burak Gençtürk yaralandı.Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika (Özel) Eyüpsultan'da ilginç kaza, görenler döndü bir daha baktı Yerli otomobili bir de böyle görün İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da depremzede çocuklarla basketbol oynadı Arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldüren şahıs yakalandı