Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

6 saat önce

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Özgür Çağlar Akça idaresindeki 06 AKC 91 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser kavşağında Ethem Zengin'in kullandığı 71 EV 905 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada sürücüler ile Burak Gençtürk yaralandı.Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Özgür Çağlar, Kırıkkale, Akça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 06:34 Kaynak: AA
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