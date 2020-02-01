Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Özgür Çağlar Akça idaresindeki 06 AKC 91 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser kavşağında Ethem Zengin'in kullandığı 71 EV 905 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada sürücüler ile Burak Gençtürk yaralandı.Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.