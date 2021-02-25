Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Cafer Halid Kabakoz idaresindeki 58 HE 400 plakalı otomobil, Kırıkkale- Ankara kara yolu Yeni Sanayi Kavşağı yakınlarında İsmail Yöndemli'nin kullandığı 06 DE 8784 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan sürücüler ile Kabakoz'un aracında bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza anını bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.