Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

20.03.2022 12:07
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kırıkkale'de kavşakta iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de kavşakta iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale'de Doğu Bulvarı Osmangazi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hıdır K. idaresindeki 06 RSR 77 Ford marka otomobil ile Güler Ş.'nin kullandığı 06 BB 0506 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüleri ile yolculardan 1 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralan Hıdır K. Güler Ş. ve H.İ.S. ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Otomobiller çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Osmangazi, Kırıkkale, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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