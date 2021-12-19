Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

KIRIKKALE'de aynı yönde giden iki otomobilin çarpışıp, birinin su kanalına devrildiği kazada 4 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Kırıkkale- Ankara kara yolunun 11'inci kilometresinde meydana geldi. Ömer Yiğithan Erkan idaresindeki 06 ZBE 79 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Çağatay Karabaş yönetimindeki 59 TD 125 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücünün kontrolünden çıkan 59 TD 125 plakalı otomobil, takla atıp su kanalına devrildi. Kazada sürücü Erkan ile Yusuf Kaan Dulkadir, Uğur Utkudağ ve Halil Akdeniz yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.