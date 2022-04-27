Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

27.04.2022 20:29
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Çorum D-200 kara yolu üzerindeki Yukarı Mahmutlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sema K. (35) idaresindeki 06 BRG 585 plakalı otomobil ile Fehmi Ü.'nün kullandığı 35 BBL 045 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücü Sema K. ile yolculardan Burak S. (5), Buğra S. (3), Enes Berk Ü. (34) ve Emine S. (40) yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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Kırıkkale, Otomobil, Çorum, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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