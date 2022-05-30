Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

30.05.2022 18:02

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandıKIRIKKALE Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

KIRIKKALE Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale'nin Bahşılı karayolu üzerindeki Şehit Yusuf Alsancak Köprülü Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.C. idaresindeki 33 AF 44 plakalı otomobil ile C.T.'nin kullandığı 71 FE 007 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden Z.C. ile C.T. (58), yolculardan da B.G. ve A.A. yaralandı. İlk tedavileri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada maddi hasar oluşan iki otomobilde çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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