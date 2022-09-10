İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan bulvar ise otomobillerin yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma tekrar açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KIRIKKALE'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.