Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
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Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

07.07.2022 17:19
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin savrularak aynı yönde seyreden başka bir otomobile çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin savrularak aynı yönde seyreden başka bir otomobile çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Çorum D-200 karayolunun 65. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 06 BDF 563 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüje çarptı. Savrulan otomobil, aynı yönde seyreden M.B.'nin kullandığı 06 CBH 912 plakalı otomobil ile çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler yara almadan kurtulurken, yolculardan ise Ö.A., M.A., N.A., S.B.A., E.B. ve Z.E.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

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Kaynak: İHA

Kırıkkale, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
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