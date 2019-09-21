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Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

34 dakika önce

KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı, System.String[]

KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Samsun- Yozgat karayolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen 66 FL 122 plakalı otomobil ile 06 EB 055 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Araçlarda bulunan Yasin Dede (25), Gülnaz Dede (65), Yasemin Dede (29), Eymen Osman Şafak (4), Bekir Sait Şafak (38), Yağmur Dede (22) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kırıkkale'deki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kırıkkale, Balışeyh, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:38 Kaynak: DHA
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