Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada biri polis 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada biri polis 5 kişi yaralandı

10.09.2022 00:38
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada biri polis 5 kişi yaralandı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan biri polis 5 kişi, tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan biri polis 5 kişi, tedavi altına alındı.

Polis memuru H.P. (28) idaresindeki 71 AG 788 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Çocuk Şube Müdürlüğü karşısında B.K'nin kullandığı 06 VCA 85 plakalı otomobille çarpıştı.

H.P'nin kullandığı otomobil, çarpmanın etkisiyle yola devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü H.P. ile H.A, T.A. (10), A.P.A. (8) ve C.B. yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafik akışına kapanan bulvar, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

YORUMLAR
500
Kırıkkale haber | Kırıkkale'de 21 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi Kırıkkale haber | Kırıkkale'de 21 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi Kırıkkale'de 25 bin 140 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Kırıkkale'de 25 bin 140 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Kaynak: AA

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada biri polis 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:57 AK Partili gencin 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin yayınladığı video tepki çekti
23:24 İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarından büyüleyici görüntüler geldi
23:17 Bakan Adil Karaismailoğlu, 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasıyla ilgili İBB'yi suçladı
21:58 Cinsel saldırıda bulunan 16 yaşındaki kaynını göğsünden bıçaklayan genç kadın gözaltına alındı
21:59 Gupse Özay ile Barış Arduç evliliklerini çocuk ile taçlandırdı
21:59 2 yıldır aşk yaşayan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi
21:49 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na metrobüs kazası sonrası tepkiler yükseldi
21:05 Yolcu otobüsü ile traktörün çarpıştığı kazada ölü ve yaralılar var
20:33 Metrobüs kazasına ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama: 42 hemşehrimiz yaralandı
20:22 Selçuk Bayraktar'dan 'borla çalışan İHA' iddialarına yönelik açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2022 00:38:42. #1.11#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada biri polis 5 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement