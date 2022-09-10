Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada biri polis 5 kişi yaralandı

Kırıkkale 'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan biri polis 5 kişi, tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

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