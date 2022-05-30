KIRIKKALE - İki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Zafer C. (32) idaresindeki 33 AFJ 44 plakalı otomobil, Bahşılı yolu Bağdat Köprüsü altında Cemal T'nin (58) kullandığı 71 FE 007 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Zeynep Anna D. (30), Büşra G. (26) ve Arife A. (39) yaralandı.
Ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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