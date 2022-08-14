Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: Aynı aileden 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: Aynı aileden 5 kişi yaralandı

14.08.2022 23:00
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: Aynı aileden 5 kişi yaralandı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Karakeçili kara yolu üzerindeki Rafineri Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. idaresindeki 71 EZ 926 plakalı otomobil ile A.D.'nin kullandığı 71 FH 609 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan İ.A.'nın kullandığı otomobil, trafik levhasına çarparak durabildi. Kazada sürücü İ.A. (43) ile yolculardan N.A. (38), C.A. (9), D.A. (8) ve N.A. (5) yaralandı. Diğer otomobil sürücüsü A.D. ise kazadan yara almadan kurtuldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan aynı aileden olduğu öğrenilen 3'ü çocuk, 5 kişi ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada maddi hasarın oluştuğu iki otomobil de çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

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Kaynak: İHA

Karakeçili, Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: Aynı aileden 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: Aynı aileden 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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