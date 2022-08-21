Kırıkkale'de 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Kırıkkale'de 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

21.08.2022 20:59
Kırıkkale'de 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Ankara D-200 kara yolu üzerindeki Kalecik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 19 AAB 936 plakalı otomobil ile Y.C.'nin kullandığı 66 AS 503 plakalı otomobil çarpıştı. İki otomobilde de maddi hasarın meydana geldiği kazada bir kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü H.K., ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İki otomobilde çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

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Kaynak: İHA

Kırıkkale, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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