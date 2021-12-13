Kırıkkale'de iki trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Kırıkkale'de meydana gelen 2 trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Yaşar Eğriboyungil idaresindeki 19 UH 237 plakalı otomobil ile Osman Saftan yönetimindeki 06 RVK 37 plakalı otomobil, Kırıkkale- Samsun kara yolu Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler, araçlardaki Ünay ve Öykü Eğriboyungil ile Sema Saftan yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yalçın Yüksel idaresindeki 23 LC 259 plaka otomobil de Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına düştü.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü ekiplerce çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.