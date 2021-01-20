Kırıkkale'de İl Afet Müdahale Planı Değerlendirme Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kırıkkale'de İl Afet Müdahale Planı Değerlendirme Toplantısı Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.

Sezer, Valilikte düzenlenen toplantıda, afetlere karşı hazırlıklı olabilme adına yapılmış çalışmaları gözden geçirmeyi, kurum ve kuruluşlara görevlerini hatırlatmayı ve koordinasyonu sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Afet durumunda ne yapacaklarına ve nasıl hareket edeceklerine ilişkin hazırlıklı olmaları gerektiğini aktaran Sezer, bu nedenle afet durumunda riskleri, kaynakları ve müdahale planlarını hep birlikte değerlendirme fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Vali Sezer'in konuşmasının ardından AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun, Yerel Düzey Afet Yönetim Sistemleri, Kırıkkale Afet Müdahale Planı, plan içerikleri, hizmet gruplarının sorumlulukları ve çözüm ortaklarının görevlerine ilişkin sunum yaptı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Ömer Ulu, Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Genç, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Muhammet Ali Tekinay, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş ve ilgili personel katıldı.