Kırıkkale'de ormanlar havadan ve karadan denetleniyor - Son Dakika
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Kırıkkale'de ormanlar havadan ve karadan denetleniyor

20.08.2022 13:45
Kırıkkale'de ormanlar havadan ve karadan denetleniyor

Kırıkkale'de İl Jandarma Komutanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince kentteki ormanlık alanlar, muhtemel yangınlara karşı hem havadan hem de karadan denetleniyor.

Kırıkkale'de İl Jandarma Komutanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince kentteki ormanlık alanlar, muhtemel yangınlara karşı hem havadan hem de karadan denetleniyor.

Kent sınırlarında bir kısmı meşe, iğde ve söğüt ağaçlarından oluşan yaklaşık 40 orman ve ağaçlandırma sahası bulunuyor.

Jandarma ekipleri, yangın riskinin yüksek olduğu bölgelerde Orman İşletme Müdürlüğü görevlileriyle koordineli şekilde düzenlenen devriye faaliyetlerini artırdı.

Ekipler, bugün Kent Ormanı'nda drone ile denetim yaparak, mesire alanında bulunan vatandaşlara, ormanlık alanlara girişlerin yasak olduğu, mesire alanı dışındaki yerlerde ateş yakılmaması ve çöplerin toplanılması gerektiği konularında uyarıda bulundu.

Önleyici kolluk devriyelerince ormanların ve ağaçlandırma sahalarının 24 saat esasına göre denetim ve kontrolünün aralıksız şekilde devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, Kırıkkale, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de ormanlar havadan ve karadan denetleniyor - Son Dakika

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