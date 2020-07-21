Kırıkkale'de İl Pandemi Koordinasyon Kurulu toplandı - Son Dakika

Kırıkkale'de İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yunus Sezer başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Kovid-19 salgınıyla mücadele çalışmaları hakkında kurul üyeleri ile görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakamların video konferans yöntemiyle katıldığı toplantıda, kontrollü sosyal hayat dönemi içerisinde vatandaşların rehavete kapılmaması, tedbirlere uyulması, özellikle maske kullanılması ve fiziki mesafeye uygun davranılması yönünde alınan ve alınması gereken kararlar da görüşüldü.