Kırıkkale'de İl Pandemi Koordinasyon Kurulu toplandı - Son Dakika

Kırıkkale'de İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yunus Sezer başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Kovid-19 salgınıyla mücadele çalışmaları hakkında kurul üyeleri ile görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, kentte toplum sağlığını korumak, vatandaşların daha güvenli ortamlarda günlük hayatlarına devam edebilmesini sağlamak amacıyla il genelinde bugüne kadar uygulanan denetim ve yaptırımların daha etkin, kapsamlı ve sürekli hale getirilmesi amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerinin faaliyetleri de ele alındı.