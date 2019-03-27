Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de İl Seçim Güvenliği Toplantısı

Kırıkkale'de İl Seçim Güvenliği Toplantısı

1 saat önce

31 Mart yerel seçimlerin Kırıkkale'de huzur ve güven ortamında sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için, seçim günü, öncesi ve sonrası alınacak tedbirler için toplantı düzenlendi.

Kırıkkale'de İl Seçim Güvenliği Toplantısı, System.String[]
31 Mart yerel seçimlerin Kırıkkale'de huzur ve güven ortamında sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için, seçim günü, öncesi ve sonrası alınacak tedbirler için toplantı düzenlendi.

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerinde alınacak tedbirlerin değerlendirildiği "İl Seçim Güvenliği Toplantısı" Vali Yunus Sezer başkanlığında yapıldı. Valilik Makam Toplantı Salonu'nda Vali Sezer başkanlığında yapılan toplantıya, vali yardımcıları, kaymakamlar, il jandarma komutanı, il emniyet müdürü ile ilgili daire amirleri katıldı.

Toplantı, görüş ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:25 Kaynak: İHA

Huzur, Kırıkkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri 30-31 Mart'ta Tam Gün Açık Olacak Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na Destek Verecek 31 Mart Seçimlerinde Liderlerin Oy Kullanacağı Yerler Belli Oldu Hal İşçisi, Hortumda Ağırlık Olsun Diye Tuttuğu Şemsiye ile Birlikte Uçtu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 16:09:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de İl Seçim Güvenliği Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]