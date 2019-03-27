Kırıkkale'de İl Seçim Güvenliği Toplantısı

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İstanbul'da İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri 30-31 Mart'ta Tam Gün Açık Olacak

31 Mart Seçimlerinde Liderlerin Oy Kullanacağı Yerler Belli Oldu

Hal İşçisi, Hortumda Ağırlık Olsun Diye Tuttuğu Şemsiye ile Birlikte Uçtu