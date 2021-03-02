Kırıkkale'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yunus Sezer başkanlığında toplandı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 2020 yılı kasım ayı sonundan itibaren uygulanan ilave tedbirlerle birlikte salgının seyrinde ülke genelinde ciddi bir düşüş yaşanmasına rağmen Kırıkkale'de halen istenilen seviyelere gelinemediği belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında, yeni kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esasların, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlendiği hatırlatıldı.

Hafta içi 21.00-­05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına devam edileceği ifade edilen açıklamada, hafta sonlarında ise yüksek riskli iller arasında yer alan Kırıkkale'de cuma 21.00 ­ile cumartesi 05.00 saatleri arası ve cumartesi 21.00'den pazartesi saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacağı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00-­19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme ­içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için Kovid-­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masa, ­koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecektir. HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edemeyecek ve oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında mekanda kesinlikle fazladan masa­ koltuk bulundurulmasına müsaade edilmeyecek."