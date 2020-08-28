Kırıkkale'de ilginç trafik kazası kamerada - Son Dakika

Kırıkkale'de ilginç trafik kazası kamerada

Kırıkkale'de ilginç trafik kazası kamerada Yolun karşısına geçen yaya kazadan saniyelerle kurtuldu Kırıkkale'de hafif ticari araç sürücüsü, bir araca çarptıktan sonra geri manevra yaparak 2 araca daha çarptı.

Kırıkkale'de ilginç trafik kazası kamerada Yolun karşısına geçen yaya kazadan saniyelerle kurtuldu KIRIKKALE - Kırıkkale'de hafif ticari araç sürücüsü, bir araca çarptıktan sonra geri manevra yaparak 2 araca daha çarptı. O anlar ise KGYS kamerasınca anbean görüntülendi. Kaza, Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Nokta Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari aracıyla bulvar üzerinde ilerleyen bir sürücü, solundan geçmeye çalışan araca çarptıktan sonra geri manevra yaparak kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca daha çarptı. Yaşanan ilginç kazanın görüntüleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerasınca kaydedildi. Çarpışma sonrası araçlarda maddi hasar oluşurken, sürücülerin de kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

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