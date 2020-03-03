Kırıkkale'de ilk "mahalle konağı" açıldı - Son Dakika
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Kırıkkale'de ilk "mahalle konağı" açıldı

7 saat önce

Kırıkkale Belediyesince eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmetlerin mahalle sakinlerinin yaşamlarına katkı sağlaması amacıyla hayata geçirilen "mahalle konakları"nın ilki açıldı.

Kırıkkale'de ilk

Kırıkkale Belediyesince eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmetlerin mahalle sakinlerinin yaşamlarına katkı sağlaması amacıyla hayata geçirilen "mahalle konakları"nın ilki açıldı.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kaletepe Mahallesi Konağı'nın açılışında yaptığı konuşmada, 5 mahallede konak yapımını tamamladıklarını, ilk olarak burasının açıldığını söyledi.

Fiziki görünümü ile Türk kültürünün yansımasını istediklerini dile getiren Saygılı, şöyle konuştu:

"Buralara mahallelilerimiz gelip uğrasınlar, otursunlar, aralarındaki dostlukları komşuluklarını geliştirsinler istiyoruz. Mahalle konağımızda çaylarını, kahvelerini içecek olan vatandaşlarımızın problemlerinin yerinden tespit edip sorunların çözüldüğü yerler olmasını hedefliyoruz. Buralara semt sakinlerinin ilgi göstereceklerine inanıyoruz. Mahalle konakları, düzenlenecek birbirinden farklı kurslara da ev sahipliği yapacak. Kadınlarımızın sosyal yaşama katılmaları açısından önemli bir yer olacağına inanıyoruz."

Saygılı, konaklarda kadınlar için Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile tel kırma, ebru, ahşap boyama, takı tasarımı gibi el sanatları kurslarının yanı sıra Kur'an kursu, yabancı dil eğitimi ve okur yazarlık kursları düzenlemeyi planladıklarını aktardı.

Gençler için de sınavlara hazırlık kursları ve bağlama ile gitar kurslarının verilmesini planladıklarını belirten Saygılı, mahalle konaklarının haftanın 6 günü açık olacağını kaydetti.

Kaletepe Mahallesi sakinleri de mahalle konağı uygulamasından dolayı Başkan Saygılı'ya teşekkür etti.

Mehmet Saygılı, Kırıkkale, Kaletepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:34 Kaynak: AA
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