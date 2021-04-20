Kırıkkale İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kırıkkale İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Vali Yunus Sezer başkanlığında toplandı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, valilikteki toplantıda önceki gündem maddeleri görüşülerek değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Sezer, 2021 yılı ilk 3 aylık dönemde 1101 kişinin özel sektörde işe yerleştirildiğini, açılan 17 meslek edindirme kursları neticesinde kalifiye eleman istihdamı sağlandığını belirtti.

İŞKUR'da kayıtlı işsizlerin işletmelerde staj yaparak meslek edinmelerini sağlamak amacıyla 140 işbaşı eğitim programı düzenlendiğini vurgulayan Sezer, 397 kişinin katıldığı programların devam ettiğini kaydetti.

Kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda, İŞKUR İl Müdürü Yasin Tekin tarafından sunum yapıldı.