KIRIKKALE - İnşaattan düşen işçi yaralandı - Son Dakika

Kırıkkale'de çalıştığı inşaatın 4. katından düşen işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Etiler Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki inşaatın 4. katında çalışan işçi Hayrettin Yayvan, bir anda dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yayvan, yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.